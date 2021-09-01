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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات كورونا العالمية تلامس 218 مليوناً والوفيات تقترب من 5 ملايين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021
متابعات_الخليج 365
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 217.71 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و694778.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 639901 39232472
الهند 438560 32768880
البرازيل 579574 20752281
روسيا 363807 6918965
المملكة المتحدة 132535 6789581
فرنسا 114494 6765708
تركيا 56675 6387082
الأرجنتين 111607 5178889
إيران 107794 4992063
كولومبيا 124883 4907264.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
22 - العراق 20830 1888150
36 - المغرب 12649 860948
38 - الأردن 10411 797126
43 - الإمارات 2041 718370
45 - تونس 23451 664034
47 - لبنان 8053 602266
50 - السعودية 8545 544449