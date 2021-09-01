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إصابات كورونا العالمية تلامس 218 مليوناً والوفيات تقترب من 5 ملايين

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات العالمية تلامس 218 مليوناً والوفيات تقترب من 5 ملايين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 217.71 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و694778.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق             إجمالي الوفيات           عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                639901                       39232472

 

الهند                              438560                       32768880

 

البرازيل                        579574                           20752281

 

روسيا                          363807                            6918965

 

المملكة المتحدة            132535                        6789581

 

فرنسا                          114494                       6765708

 

تركيا                        56675                             6387082

 

الأرجنتين                 111607                         5178889

 

إيران                       107794                      4992063

 

كولومبيا                  124883                       4907264.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها               عدد الوفيات             عدد الإصابات

 

22 - العراق                   20830                    1888150

 

36 - المغرب                  12649                  860948

 

38 - الأردن                    10411                  797126

 

43 - الإمارات                 2041                      718370

 

45 - تونس                    23451                  664034

 

47 - لبنان                     8053                 602266

 

50 -                8545                 544449

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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