لهذا السبب.. شركة أبل تؤجل إنتاج أحدث ساعاتها الذكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت مصادر مطلعة، عن تأجيل شركة أبل الأمريكية لإنتاج أحدث ساعاتها الذكية،بسبب تصميمها المعقد.



وقالت صحيفة "نيكي آسيا"، المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، الثلاثاء، إن مصنعين بدأوا إنتاج ساعة "أبل 7"، على نطاق صغير الأسبوع الماضي لكنهم واجهوا تحديات في الوصول إلى مستوى مرض لجودة الأداء.

وأضافت، أنه نتيجة لذلك فإن إنتاج الساعة الجديدة جرى إيقافه مؤقتا بينما تحاول "أبل" معالجة المشكلة، وتأكيد التصميم قبل البدء في الإنتاج على نطاق واسع.

وحسب رويترز، امتنعت أبل عن التعقيب.

وكان من المرتقب وصول ساعة أبل الجديدة للأسواق خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

وسيتوفر من ساعة أبل Apple Watch Series 7، الجديدة فئات تشمل A2473 ، و A2474، وA2475 ،وA2476 ، وA2477، وA2478.

وكان تقرير سابق لوكالة بلومبرج الأمريكية، ذكر أن ساعة Apple Watch Series 7 ستتميز بإطارات شاشة أنحف، ومعالج أسرع وتتضمن "وظائف النطاق العريض المُحدّثة".

وتعمل شركة أبل المصنعة لـ آيفون على تطوير نماذج جديدة من ساعتها الذكية Apple Watch، إلى جانب تطوير الميزات الصحية.

وتخطط شركة التكنولوجيا العملاقة، لتحديث الخط هذا العام مع نموذج Apple Watch Series 7 ، عن طريق إضافة معالج أسرع، واتصال لاسلكي محسّن، وشاشة محدثة.

كما تخطط أبل في العام المقبل لتحديث ساعتها الذكية Apple Watch الرئيسية جنبًا إلى جنب مع خليفة Apple Watch SE ذات المستوى الأدنى وإصدار جديد يستهدف الرياضيين.

وكانت الشركة، وفق موقع "aitnews" ، تهدف في السابق إلى وضع مستشعر درجة حرارة الجسم في نموذج هذا العام، لكن من المرجح الآن أن يتم تضمين ذلك في تحديث 2022.

ومن غير المرجح أن يكون جهاز استشعار السكر في الدم، الذي يساعد مرضى السكر على مراقبة مستويات الجلوكوز لديهم، جاهزًا للإطلاق التجاري لعدة سنوات أخرى.