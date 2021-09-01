شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات المغربية تضبط 109 قضايا تزوير بوثائق فحص كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت العمليات الأمنية التي قامت بها السلطات المغربية، للحد من جرائم التزوير في وثائق اختبارات الفحص عن عدوى فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ وجوازات التلقيح، عن ضبط 109 قضايا تتعلق بالتزوير في اختبارات الفحص، وقضيتين تتعلقان بالتزوير في جوازات التلقيح ضد الجائحة وذلك منذ إعلان الطوارئ الصحية في أنحاء البلاد.

وقالت صحيفة الأحداث المغربية إنه تم إجراء التحقيقات مع جميع المضبوطين، بمن فيهم المواطنين المغاربة والأجانب، وكافة المساهمين والمشاركين في عمليات التزوير، وذلك تحت إشراف النيابات العامة المختصة.

و أكدت وزارة الصحة المغربية، بأن المغرب يمر حاليا بمرحلة تنازلية للموجة الوبائية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد فترة ذروة، قبيل منتصف أغسطس الجاري.

وأوضح رئيس قسم الأمراض السارية بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بالصحة المغربية عبد الكريم مزيان - في تصريحات اليوم الثلاثاء - أنه بتتبع الحالة الوبائية خلال الموجة الحالية، تبين أن المغرب مر بمرحلة تصاعدية للحالات الإيجابية دامت خمسة أسابيع، وبفترة ذروة قبيل منتصف أغسطس الجاري، تلتها حاليا مرحلة تنازلية لهذه الموجة الوبائية، وستليها مرحلة انخفاض في عدد الحالات الحرجة، وحالات الوفيات.



وأشار إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين ومقارنة بالفترة التي سبقتها، شهد المغرب انخفاضا في عدد الحالات الإيجابية، حيث تراجعت من 63 ألفا و174 حالة كرقم أسبوعي سجل في منتصف شهر أغسطس، إلى 42 ألفا و424 حالة إيجابية سجلت لأواخر هذا الشهر، أي بانخفاض قارب (- 17,6%).



ولفت إلى أن المنظومة الصحية سجلت انخفاضا في عدد الحالات النشطة بتراجعها من 80 ألف حالة نشطة كعدد سجل قبل أسبوعين، إلى نحو 60 ألف حالة نشطة يوم أمس الإثنين بنسبة (-25%)، وأن التطور الأسبوعي للمعدل اليومي للحالات بأقسام الإنعاش تحت التنفس الاصطناعي تشهد انخفاضا في عدد الحالات على مدى 15 يوما بنسبة (- 14%)، كما سجل منحنى الوفيات الأسبوعي انخفاضا بنسبة (- 16,8%)، بعد انتقاله من 775 حالة وفاة في الأسبوع ما قبل الماضي، إلى 645 حالة وفاة في الأسبوع الماضي.