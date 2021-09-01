شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية السوداني : نمضي وفق استراتيجية قومية قامت على إصلاحات اقتصادية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الدكتور جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، في الخرطوم، مع جواو ماماديو وزير المالية بدولة غينيا بيساو، تطوير العلاقات الثنائية والاستفادة المشتركة من حجم التبادل التجاري والتنموي بين البلدين.

كما تناول اللقاء تعزيز العلاقة الاقتصادية بين دول القارة الأفريقية وتكامل الأدوار وفق احتياجات ومتطلبات دول القارة بما يعزز الشراكة بين دولها.

وقال ارباهيم إن السودان يمضي الآن وفق استراتيجية قومية قامت على اصلاحات اقتصادية كبيرة وقوية تنحو تجاه تنمية واستقرار اقتصادي في مدى قريب وبعيد.

ودعا وزير المالية السوداني، نظيره من غينيا بيساو إلى الاستفادة من امكانات السودان الكبيرة خاصة في مجالات التعدين المتعددة وثروات السودان المختلفة.

ورحب وزير المالية في غينيا بيساو، بفتح آفاق التعاون والتواصل في مجالات التنمية المختلفة وخلق شراكات اقتصادية وتجارية.

وأشاد بالتحول الاقتصادي الكبير الذى قامت به الحكومة السودانية لجعل السودان يستعيد عافيته وقدرته على تحريك الموارد التي يتمتع بها.