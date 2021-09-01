شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا وفلسطين تبحثان تعزيز التعاون الزراعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الزراعة الموريتاني المهندس سيدين ولد سيدي محمد ولد أحمد اعلي، مع سفير دولة فلسطين المعتمد لدى موريتانيا محمد قاسم الأسعد، سبل تعزيز التعاون في المجالات المرتبطة بالتنمية الزراعية بين البلدين.

وأفادت وزارة الزراعة الموريتانية - في بيان - بأن السفير الفلسطيني سلم وزير الزراعية الموريتاني في ختام المباحثات، لوحة تحمل مجسم قبة الصخرة بالمسجد الأقصى المبارك، تقديرا وتثمينا لمواقف القيادة والشعب الموريتاني الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.