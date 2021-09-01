اخبار الخليج

وزير الصحة التونسي: لن نتجاوز وباء كورونا سوى بعمليات التلقيح ضده

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة التونسي: لن نتجاوز وباء سوى بعمليات التلقيح ضده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الصحة التونسي علي مرابط أن العديد من دول العالم أنقذت شعوبها من الوفاة بفيروس كورونا بفضل التطعيم ضد ذلك الفيروس.

ودعا وزير الصحة التونسي، مواطني بلاده - بحسب بيان للوزارة أصدرته اليوم - إلى مواصلة الإقبال على تلقي التلقيح والالتزام بإجراءات الوقاية من الإصابة بالفيروس، قائلا: " لا نستطيع تجاوز الوباء سوى بالتلاقيح".

وشدد مرابط على أهمية مواصلة احترام البروتوكولات الصحية واحترام التباعد الاجتماعي مع أهمية ارتداء الكمامة.

على جانب آخر، ذكرت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد بلغ 18539073 شخصا حتى اليوم . 

وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 160002 شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحا أن 150993 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالى متلقى الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 14780868 شخصا. 

 

كان المغرب قد تسلم أكثر من 35 مليون جرعة من اللقاحات ضد الفيروس.

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا