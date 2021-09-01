شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة التونسي: لن نتجاوز وباء كورونا سوى بعمليات التلقيح ضده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الصحة التونسي علي مرابط أن العديد من دول العالم أنقذت شعوبها من الوفاة بفيروس كورونا بفضل التطعيم ضد ذلك الفيروس.

ودعا وزير الصحة التونسي، مواطني بلاده - بحسب بيان للوزارة أصدرته اليوم - إلى مواصلة الإقبال على تلقي التلقيح والالتزام بإجراءات الوقاية من الإصابة بالفيروس، قائلا: " لا نستطيع تجاوز الوباء سوى بالتلاقيح".

وشدد مرابط على أهمية مواصلة احترام البروتوكولات الصحية واحترام التباعد الاجتماعي مع أهمية ارتداء الكمامة.

على جانب آخر، ذكرت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 18539073 شخصا حتى اليوم .

وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 160002 شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحا أن 150993 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالى متلقى الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 14780868 شخصا.

كان المغرب قد تسلم أكثر من 35 مليون جرعة من اللقاحات ضد الفيروس.