شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة ابتدائية تعاني من عدم وجود الإنترنت والمعلمون يشرحون بأجهزتهم الخاصة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تعاني مدرسة ابتدائية الإمام البخاري، مكتب تعليم غرب الرياض، من مشاكل انقطاع خدمة الإنترنت منذ فترة طويلة، ويخشى مدير المدرسة والمعلمون أن ذلك قد يؤثر بالسلب على استقرار العملية التعليمية خاصة عبر منصة مدرستي.

وقال مدير المدرسة إبراهيم الدخيل في مداخلة مع قناة “الإخبارية”: “تواصلنا مع شركة الاتصالات لحل المشكلة منذ 7 أشهر، وتم توصيل الألياف خارج المدرسة ولم تصل إلى داخل المدرسة حتى الآن“.

وأضاف الدخيل “أن المعلمين في المدرسة يقومون بشرح الدروس للطلاب عن طريق “الإنترنت” الخاص بهم حتى لا تتعطل العملية التعليمية وحفاظا على مصلحة الطلاب”.