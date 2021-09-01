«شرطة الرياض» تستعيد 9 مركبات مسروقة.. وتحيل سارقيها للنيابة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت شرطة منطقة الرياض من استعادة 9 مركبات مسروقة والقبض على سارقيها. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتهمين هم مواطن ومقيمان من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث. وأكد الرائد خالد الكريديس أنه جرى إيقاف المتهمين واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

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