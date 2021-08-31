شكرا لقرائتكم خبر عن محامي: بإمكان أي مواطن التبليغ على أصحاب المقاطع الخادشة للحياء والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فرق التحرير:
أكد المحامي تركي آل حصوصة، أنه بإمكان أي مواطن تقديم بلاغ ضد أصحاب المقاطع الخادشة للحياء للجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وقال آل حصوصة، خلال استضافته في برنامج “الراصد”، على قناة “الإخبارية”: “الموضوع هنا يتعلق بالشق الجنائي وهناك أشياء غير مقننة وتخضع للتعزير ويكون مبنياً على فقه وشريعة، وأي شيء يخالف الشريعة وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيعد جريمة.
وتابع تركي آل حصوصة إنه فيما يتعلق بالتصوير بإمكان المواطن تقديم شكوى للجهات المختصة إذا كانت المقاطع أو الصور خادشة ومسيئة.
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