شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع طقس المملكة خلال سبتمبر.. وهذا موعد تساوي الليل مع النهار والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، حالة الطقس في مناطق المملكة خلال شهر سبتمبر.
وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن الأجواء بشكل عام تميل إلى أن تكون لطيفة ليلًا وحارة خلال ساعات النهار.
وأضاف أن شهر سبتمبر سيشهد بداية تحرك المنخفضات الجوية، وبالأخص نحو الشمال، متوقعًا أن تزداد فرصة سقوط الأمطار على المناطق الجنوبية والغربية والشمالية من المملكة، مع إمكانية أن تمتد للمناطق الوسطى.
وأوضح أنه سيشهد أيضًا نهاية فصل الصيف فعليًا، وتحديدًا في 5 سبتمبر الموافق 28 من المحرم، كما ينتهي فلكيًا في 15 صفر الموافق الأربعاء 22 سبتمبر، وبالتالي يتساوى الليل والنهار.
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