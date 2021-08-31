شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه من «الشؤون الإسلامية» بشأن موضوع خطبة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدر وزير الشؤون الإسلامية، عبداللطيف آل الشيخ، توجيها لخطباء الجوامع والمساجد المساندة لها في جميع مناطق المملكة، بشأن خطبة الجمعة. ووجه الوزير الشؤون الإسلامية بتخصيص خطبة الجمعة القادمة، للحديث عن التحذير من تعليق التمائم. وشدد الوزير على التحذير من تعليق التمائم التي يعتقد بعض الناس أنها تدفع العين وتمنع الضر.

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