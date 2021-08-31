شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة جازان تحيل مواطناً أساء لجهات حكومية على مواقع التواصل إلى النيابة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أحالت شرطة منطقة جازان، اليوم الثلاثاء، مواطناً أساء لعدد من الجهات الحكومية إلى فرع النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، أنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر من خلالها مواطن في العقد الخامس من العمر، يسيء لعدد من الجهات الحكومية ويشهّر بها، فقد جرى استدعاؤه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.