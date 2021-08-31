شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول باللجنة الوطنية لكود البناء: تكاليف الكود السعودي الأرخص عالمياً (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد الأمين العام للجنة الوطنية لكود البناء المهندس سعد الشهيل، أن تكاليف كود البناء السعودي يعد الأرخص على مستوى العالم.
وأبان في لقاء مع برنامج” الراصد” على فضائية ” الإخبارية “، أن تكلفة كود البناء في العديد من الدول تتراوح ما بين 5 إلى 8 %، من قيمة تكاليف المباني في حين لا تتخطى في المملكة 4%.
وأشار إلى أن كود البناء هو نظام عالمي وليس محلياً، به العديد من المزايا وهو حماية للمواطن من التصميم والتنفيذ الخاطئ، ويحمي منزله من أي كوارث- لاقدر الله- .
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