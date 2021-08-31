شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الكويتى يبحث هاتفيا مع نظيره المغربى العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، مع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين الشقيقين.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أنه تم استعراض - خلال الاتصال - آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما تلقى الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، اتصالا هاتفيا اليوم، من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وبحثا العلاقات الثنائية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.