شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدرج 5 دول وترفع 4 من القائمة الحمراء للسفر الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بناءً على توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) وموافقة اللجنة التنسيقية، بتحديث قائمة الدول المدرجة على القائمة الحمراء، أعلنت شؤون الطيران المدنى بالبحرين، أنه تقرر بدءاً من يوم الجمعة الموافق 3 سبتمبر 2021 إدراج خمس دول إلى قائمة الدول المدرجة على القائمة الحمراء وهي جمهورية البوسنة والهرسك، وجمهورية سلوفينيا، جمهورية إثيوبيا، وجمهورية كوستاريكا، وجمهورية الإكوادور، إضافةً إلى الدول الموجودة على القائمة مسبقاً، كما تقرر رفع أربع دول عن القائمة وهي جمهورية باكستان، وجمهورية الهند، وجمهورية بنما، وجمهورية الدومينيكان، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين.

كما أعلنت شئون الطيران المدنئ عن إلغاء الفحص المختبري لفيروس كورونا (PCR) قبل الصعود للطائرة والمغادرة إلى مملكة البحرين للمتطعمين في الدول التي تم اعتماد شهادات التطعيم لديها، ويستثنى من ذلك القادمون من الدول المدرجة على القائمة الحمراء حيث سيتم الإبقاء على الإجراء السابق وهو إبراز شهادة فحص (PCR) معتمدة تحمل رمز كيو آر كود (QR Code) قبل الصعود للطائرة، وذلك قبل 48 ساعة من وقت المغادرة، مع استمرار فحص الوصول وفحص اليوم الخامس وفحص اليوم العاشر من الوصول لجميع المسافرين القادمين إلى مملكة البحرين.

ونوهت شؤون الطيران المدني بأنه سيتم الاستمرار في تعليق دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء على جميع الرحلات الجوية، بما فيهم القادمون من هذه الدول الذين سيدخلون مملكة البحرين بشكل مؤقت، ويستثنى من ذلك المواطنون وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في مملكة البحرين، كما أنه سيتم الإبقاء على جميع الإجراءات الأخرى التي تم الإعلان عنها مسبقاً للقادمين المسموح لهم بدخول مملكة البحرين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء، مشيرةً إلى أنه سيتم أيضاً الإبقاء على جميع الإجراءات الأخرى التي تم الإعلان عنها مسبقاً للقادمين من الدول غير المدرجة على القائمة الحمراء.

وحسب التحديث الجديد؛ فإن القائمة الحمراء أصبحت تضم كلاً من جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، والجمهورية التونسية، جمهورية جورجيا، وجمهورية البوسنة والهرسك، وجمهورية سلوفينيا، جمهورية إثيوبيا، وجمهورية كوستاريكا، جمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية إندونيسيا، الإسلامية، وجمهورية الفلبين، وجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، جمهورية اتحاد ميانمار، ، جمهورية إيران الإسلامية، جمهورية العراق، مملكة ماليزيا الاتحادية، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، جمهورية منغوليا الشعبية، جمهورية جنوب أفريقيا، وجمهورية أوغندا، وجمهورية زيمبابوي، وجمهورية ناميبيا، وجمهورية موزمبيق، وجمهورية ملاوي، وجمهورية أوكرانيا، والولايات المتحدة المكسيكية.

يذكرأن، تحديث القائمة الحمراء بإضافة الدول أو رفعها من القائمة يتم بحسب تقييم الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وفق المعايير الخاصة بذلك من حيث مدى انتشار الفيروس في الدول، وستتم مراجعة هذه القائمة وتحديثها بشكل دورى.