شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت وتونس تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي الصباح اليوم الثلاثاء مع سفير تونس لدى الكويت الهاشمي عجيلي، سبل تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك وآخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



وذكرت رئاسة الأركان العامة الكويتية في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن الشيخ حمد جابر أشاد خلال اللقاء بعمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين والذي أكدته توجيهات أمير الكويت عبر تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة والتسهيلات اللازمة للاشقاء في تونس.



من جانبه أعرب السفير التونسي عن اعتزاز وتقدير بلاده قيادة وحكومة وشعبا للدور الكبير الذي قامت به دولة الكويت عبر وقوفها ومساندتها لبلاده في ظل الظروف الصحية الاستثنائية التي يمر بها العالم.