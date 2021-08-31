باكستان تدين استهداف ميليشيات الحوثي مطار أبها الدولي

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : أدانت باكستان بشدة محاولات ميليشيات الحوثي استهداف أراضي المملكة بالصواريخ البالستية والطائرات المفخخة المسيرة، بما في ذلك المحاولة الأخيرة لاستهداف مطار أبها الدولي مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين المدنيين الأبرياء.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية اليوم :”إن باكستان تتمنى الشفاء العاجل للمصابين جراء الاعتداء الأخير على مطار أبها، وتدين وتستنكر مثل هذه الهجمات، التي تعدّ انتهاكا للقانون الدولي وتهدد أمن وسلامة المملكة العربية السعودية والمنطقة”.

وأضاف أن باكستان تؤكد من جديد دعمها الكامل وتضامنها مع المملكة ضد أي تهديد لسيادتها ووحدة أراضيها.