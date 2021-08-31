شكرا لقرائتكم خبر عن «صيد دون ترخيص» ضبط مخالف لنظام البيئة في الجوف.. غرامة 10 آلاف ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي أثناء أدائها مهامها في محمية الملك سلمان الملكية في منطقة الجوف مخالفًا لنظام البيئة لقيامه بالصيد دون ترخيص.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه عُثر بحوزة المخالف على بندقية غازية وبندقية هوائية وذخائر وأدوات للصيد، إضافة إلى (9) طيور مصيدة، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه من الجهات المختصة.

وبيّن المتحدث الرسمي أن عقوبة الصيد دون ترخيص هي غرامة تبلغ 10 آلاف ريال وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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