شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة تجاوزت 37 مليون جرعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة بلغ أكثر من 37 مليونًا عبر 587 موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة ممن سبق لهم التسجيل في تطبيق صحتي.

وقالت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”، بفضل الله أكثر من (37,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (224) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (6) حالات وفيات رحمهم الله.

وأضافت الوزارة، أنه تم أيضا تسجيل (338) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (532,850) حالة، ولله الحمد.