شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة: السجن وغرامة نصف مليون ريال لمن يتعدي على الخطوط الحديدية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة، أن التعدي على الخطوط الحديدية يعد جريمة، تصل عقوباتها إلى السجن لمدة عامين، وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال.

وذكرت أنه يحظر قص الخط الحديدي أو تفكيكه أو اقتطاعه أو سرقته أو سرقة أي من مرافقه أو تجهيزاته أو جزء منها، أو تعمد إتلاف إي من ذلك.

وشددت على الالتزام بالقوانين وإرشادات السلامة، وتجنب العبث بالخطوط الحديدية.