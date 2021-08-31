السعودية تحبط تهريب كميات كبيرة من الحشيش والقات

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في تصريحات للمتحدث الرسمي باسم حرس الحدود السعودي العقيد مسفر القريني، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

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وقال القريني إن الدوريات البرية في منطقتي جازان وعسير نجحت في إحباط محاولة تهريب 29 طنا من مخدر القات، و490 كيلوغراما من مخدر الحشيش.

وذكر أن الدوريات البحرية في جازان وتبوك والمنطقة الشرقية نجحت في إحباط محاولات تهريب 1,526,952 قرصا من مادة الإمفيتامين المخدر، في منطقة جازان، في منطقة تبوك، وفي المنطقة الشرقية.

وبين أنه تم إلقاء القبض على المتورطين في هذه الحوادث وعددهم 27 متهما، 12 مواطنا، و15 من مخالفي نظام أمن الحدود.

كما أشار إلى أن من بين المتورطين 8 تحملون الجنسية اليمنية، و4 يحملون الجنسية المصرية، و3 يحملون الجنسية الإثيوبية.

وأوضح أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم الأشياء المهربة إلى الجهات المعنية. وأكد رجال حرس الحدود أنهم سيواصلون التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة.