شكرا لقرائتكم خبر عن ما حكم قول «خير يا طير»؟.. الشيخ «السعيدان» يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ وليد بن راشد السعيدان ، حكم قول بعض الناس إذا ما رأوا شيئاً يضرهم أو يؤذيهم قالوا “خير يا طير”.

وأبان في مقطع فيديو على موقع “تويتر”، أنه لا يجوز للمسلم استخدام هذا القول لأنه معتقد جاهلي، مضيفاً أنه في العصر الجاهلي كانوا إذا رأوا الطير قالوا “خيراً خيراً” .

وأكد أنه من هنا فإنه لا يجوز استخدام هذه الكلمة، لأنها من أنواع التطير، وأن من يجلب الخير هو الله وليس رؤية الطيور .