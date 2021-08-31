شكرا لقرائتكم خبر عن «المياه الوطنية»: 4 خطوات لتقسيط فاتورة الاستهلاك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت شركة المياه الوطنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، خطوات طلب تقسيط فاتورة من خلال القنوات الرقمية. وتشمل الخطوات ما يلي: • تسجيل الدخول عبر القنوات الرقمية • ومن تفاصيل الحساب اختيار عرض الفواتير • ثم الضغط على طلب تقسيط الفاتورة • ثم استكمال الخطوات المطلوبة

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