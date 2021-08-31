شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق الرويلي يلتقي وزير إدارة برنامج الاستحواذ بكوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - أحمد المحلي:

التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم معالي وزير إدارة برنامج الاستحواذ بجمهورية كوريا الجنوبية السيد إن هو كانغ، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الإستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين، ومناقشة التعاون العسكري الثنائي ، بين المملكة العربية السعودية و جمهورية كوريا الجنوبية.

حضر اللقاء مدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء الطيار الركن حامد بن رافع العمري وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين بجمهورية كوريا الجنوبية العقيد البحري الطيار الركن سامي بن عبدالله العبدالله.

كما حضره من الجانب الكوري الجنوبي سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة السيد جون يونغ بارك وعدد كبار ضباط إدارة برنامج الاستحواذ بكوريا الجنوبية.