شكرا لقرائتكم خبر عن «إنستجرام» يطلب تاريخ الميلاد لجميع المستخدمين.. 3 أهداف رئيسية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الخبير التقني والمهتم بالتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية عبدالله الغفيص، عن بدء “إنستجرام” طلب تاريخ الميلاد لجميع المستخدمين.

وقال “الغفيص” في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: إن انستجرام يبدأ بطلب تاريخ الميلاد لجميع المستخدمين من أجل تخصيص تجربة المستخدم وتقديم محتوى يناسب الفئة العمرية”.

وتابع عبدالله الغفيص أن تطبيق انستجرام يستهدف من هذا الإجراء أيضا حجب بعض أنواع المحتوى عن المستخدمين الصغار.