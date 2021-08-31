بسبب الظلام.. عروس سورية تطلب مهرا غريبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

في مهر فريد من نوعه، اشترطت الفتاة السورية تدعى نوال العمري من خطيبها، تركيب ألواح الطاقة الشمسية في منزلهما الزوجي المستقبلي، باعتبار ذلك مهرا للزواج بينهما.



ويأتي هذا الشرط الغريب وسط معاناة السوريين المتواصلة، على مدى سنوات مع الانقطاع الطويل للكهرباء، إثر الحرب التي درمت مختلف القطاعات الحيوية في سوريا، بما في ذلك قطاع الطاقة.

ويضطر الكثير من المواطنين السوريين رغم ضيق ذات يدهم، للجوء لخيار استخدام ألواح الطاقة الشمسية لمد بيوتهم بالكهرباء، رغم سعرها الباهظ، كون البدائل الأخرى لتوفير الطاقة الكهربائية مكلفة وغير مضمونة، كالمولدات والبطاريات المشحونة، مع ارتفاع أسعار المحروقات وشحها.