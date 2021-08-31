بري يدعو ساسة لبنان لتشكيل الحكومة لإنقاذ البلاد من الانهيار

دبي - محمود عبدالرازق - وفي خطاب متلفز، دعا رئيس البرلمان اللبناني كبار الساسة على تنحية الخلافات جانبا لإنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي، بحسب "رويترز".

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وتدير حكومة قائمة بالأعمال لبنان الذي يعاني من أزمة اقتصادية بالغة منذ استقالة الحكومة قبل أكثر من عام.

ويوم الجمعة الماضي، كشف رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي، عن مجموعة كبيرة من العراقيل التي تواجه تشكيل الحكومة، إلا أنه أكد عدم تفكيره في الاعتذار عن تشكيل الحكومة في الوقت الراهن، رغم كشفه

وقبل نحو أسبوعين، قال بري، إن الحل الأزمة يكمن في تشكيل حكومة جديدة وبأسرع وقت، وإصدار البطاقة التمويلية وتحرير السوق.

فشل لبنان منذ استقالة حكومة حسان دياب بعد انفجار مرفأ بيروت قبل عام، في تشكيل حكومة، حيث تم تكليف سعد الحريري بتشكيلها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لكنه اعتذر في 15 يوليو/ تموز. وفي الشهر نفسه، كُلف ميقاتي الذي ترأس حكومتين في 2005 و2011.