السعودية تزف بشرى سارة للعمالة المصرية

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت بوابة أخبار اليوم، مساء أمس الإثنين، عن فريد على، نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، أن السعودية تسمح باستقبال 6 مهن من مصر، أهمها العاملين بالمنظومة الصحية، على رأسهم الأطباء، والتمريض، وفني الأشعة والتحاليل، فضلا عن عمال المصانع.

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وأكد فريد علي أن المملكة لم تحظر دخول العاملين بالمهن الطبية والصحية، رغم قرار وقف السفر إلى السعودية، بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث وضعت الخارجية السعودية ضوابط لعودة الطيران الدولي للدول التى فرض عليها الحظر، على رأسها مصر.

وذكر فريد علي، نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، أن وفدا يضم عددا من أعضاء الشعبة سيلقي وزير القوى العاملة المصرية، محمد سعفان، بهدف بحث آلية مشاركة الشعبة في شركة "سفر لإلحاق العمالة بالخارج" التي تعتزم الحكومة المصرية تأسيسها.

وكانت مصر قد أشادت بقرار المملكة بالسماح بعودة العمالة المصرية الحاصلة على جرعتى لقاح كورونا بالسعودية، وذلك بعد توقف 6 أشهر، حيث قررت الخارجية السعودية، في 25 أغسطس/آب الجاري، رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها للمقيمين فيها، والذين تلقوا جرعتى لقاح كورونا داخلها، مع تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية المطلوبة.

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