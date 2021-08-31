الكاظمي يدعو المواطنين لمشاركة واسعة في الانتخابات المبكرة

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في كلمة للكاظمي خلال اجتماع مجلس الوزراء، بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع).

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وقال الكاظمي إنه لم يتبق على إجراء الانتخابات سوى أسابيع قليلة، مؤكدا أن كل الأوضاع مهيأة لإجراء العملية الانتخابية المبكرة.

وأعرب رئيس الوزراء العراقي عن تطلعه إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في الانتخابات.

وحث الكاظمي "المواطنين على المشاركة في الانتخابات"، معتبرا أن تراجع المشاركة في الانتخابات السابقة، كان من الأسباب التي أدت لمشكلات عديدة.

واعتبر أن عودة التيار الصدري إلى المشاركة في الانتخابات، خطوة جيدة، أضافت زخما للانتخابات. ودعا كل القوى المقاطعة للانتخابات إلى العودة والمشاركة في الانتخابات.

وكان زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، أعلن قبل أيام تراجعه عن قرار مقاطعة الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها في أكتوبر تشرين الأول المقبل.

وقال الصدر في تصريحات تلفزيونية إنه "تسلم ورقة إصلاحية من القوى السياسية، وإنها جاءت وفقا لتطلعاته".