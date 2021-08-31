شركة الطيران الروسية "إس7" تعلن موعد بدء رحلاتها إلى الغردقة وشرم الشيخ

دبي - محمود عبدالرازق - وأكدت الشركة في بيان، أنها "فتحت المبيعات على الرحلات الجوية من موسكو إلى المنتجعات المصرية".

وقالت إنها "ستقوم بتشغيل رحلات منتظمة مباشرة إلى الغردقة مرة واحدة في الأسبوع، وإلى شرم الشيخ مرتين في الأسبوع".

وأوضحت أن الرحلات من موسكو إلى الغردقة ستكون "مرة واحدة أسبوعيا ابتداء من 5 أكتوبر/ تشرين الأول كل ثلاثاء، واعتبارا من 6 نوفمبر/ تشرين الثاني ستنطلق الرحلات يوم السبت بدلا من الثلاثاء".

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وأضافت أن "الرحلات من موسكو إلى شرم الشيخ ستكون مرتين أسبوعيا ابتداء من 9 أكتوبر يومي الأربعاء والسبت، واعتبارا من 31 أكتوبر سيتم تسيير الرحلات مرتين أسبوعيا ولكن يومي الخميس والأحد بدلا من الأربعاء والسبت".

يذكر أن الطيران المباشر بين مصر وروسيا، قد توقف في خريف 2015، عقب عمل إرهابي، تسبب بسقوط طائرة ركاب روسية عقب إقلاعها من مدينة شرم الشيخ، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها وطاقمها.

واستؤنفت حركة الطيران بين روسيا ومطار القاهرة، عام 2018؛ لكن قرار توقف رحلات الطيران العارض (شارتر)، من روسيا إلى المنتجعات السياحية المصرية، ظل سارياً، حتى استكمال مجموعة من الاشتراطات الأمنية، التي طلبتها موسكو.

وخلال السنوات الماضية، زارت مصر عشرات الوفود الروسية، لتقييم ومراجعة الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية، والتأكد من مطابقتها لاشتراطات الأمان، التي حددها الجانب الروسي.

وأعلنت الرئاسة المصرية، في 23 أبريل/نيسان الماضي، عن اتفاق الرئيسين، عبد الفتاح السيسي، وفلاديمير بوتين، على استئناف حركة الطيران العارض إلى المنتجعات السياحية في مصر، بعد انقطاع زاد عن 5 سنوات.

وفي 8 يوليو/تموز المنصرم، وقع الرئيس بوتين مرسوماً، ألغى بموجبه مرسوماً خاصاً بحظر الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية.

وقبل حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء، كانت مصر تستقبل سنوياً ملايين السياح الروس؛ وبحسب التقارير الصحفية، استقبلت مصر، عام 2015، نحو 2.3 مليون سائح من روسيا.

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