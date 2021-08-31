وزير الإعلام اليمني: الحوثيين تنظيم إرهابي مثل القاعدة وداعش

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وأضاف الإرياني، عبر "تويتر": "الهجوم الغادر الذي أسفر عن وقوع 8 إصابات بين المدنيين وتضرر طائرة مدنية وعرض حياة الآلاف من رواد المطار المدني من مختلف الجنسيات للخطر، يؤكد من جديد أن مليشيا الحوثي تنظيم إرهابي لا يختلف عن "القاعدة" و"داعش" [الإرهابيين المحظورين في روسيا]، وأن لا خيار سوى الحسم العسكري لتثبيت الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة".

© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE

وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثين، الأممي والأمريكي بـ "إدانة جريمة استهداف مطار أبها، وممارسة الضغط على نظام طهران وأداته الحوثيين، لوقف أنشطتهم الإرهابية التي تستهدف الأعيان المدنية وأرواح المدنيين الأبرياء وتزعزع أمن واستقرار المنطقة"، على حد قوله.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تصديها لمحاولات للهجوم على مطار أبها الدولي.

وقالت قناة "العربية" عبر "تويتر"، إن الدفاعات السعودية اعترضت طائرة مسيرة مفخخة كانت ستهاجم مطار أبها الدولي.

وأشارت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إلى أن هناك 8 إصابات بعد محاولة الهجوم على المطار، وتناثر الشظايا.

وتابعت قوات التحالف أن هناك طائرة مدنية تضررت نتجية الهجوم على المطار. واعتبر التحالف أن الاعتداء للمرة الثانية على مطار أبها من قبل جماعة "أنصار الله" اليمنية يعتبر "جريمة حرب".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

​في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.