شكرا لقرائتكم خبر عن استسلام المسئول الصحي في حركة الشباب الإرهابية للقوات الصومالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجيش الوطني الصومالي اليوم الثلاثاء استسلام قائد بارز في حركة الشباب للقوات الحكومية في مدينة طوسمريب، عاصمة ولاية جلمدج.

وأوضح الجيش أن علي إبراهيم هو رئيس المكتب الصحي لمجموعة الشباب الإرهابية المتحالفة مع تنظيم القاعدة في منطقة جالجادود لسنوات.

وأضاف راديو الجيش أن مسؤولي الصحة لحركة الشباب منذ فترة طويلة استسلموا للوحدات الخاصة للجيش التي تتواجد في الولاية، بعدما أعرب إبراهيم عن عدم رضاه عن الأنشطة الإرهابية للمجموعة ضد الشعب الصومالي.

وجاء استسلامه عقب عملية مشتركة لمكافحة الإرهاب انتهت في وقت مبكر من شهر أغسطس، شهدت مقتل أكثر من 200 من مسلحي الحركة وتدمير 16 قاعدة و4 مدن وتحرير 8 قرى.

واستسلم أيضا العديد من قادة الحركة للقوات الحكومية في المنطقة الواقعة بالولاية خلال العمليات في أغسطس.

وجاء الحادث الأخير وسط عمليات مستمرة من القوات الحكومية ضد الحركة في الأجزاء الوسطى من الصومال، حيث مازال المسلحون يسيطرون على مساحات شاسعة من الأراضي الريفية حيث ينصبون الكمائن ويزرعون الألغام.