شكرا لقرائتكم خبر عن البيان الختامى لدول جوار ليبيا يدعو لتفعيل الاتفاقية الرباعية لتأمين الحدود المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا وزراء خارجية دول جوار ليبيا إلى تفعيل الاتفاقية الرباعية بین ليبيا ودول الجوار لتأمين الحدود المشتركة، إعادة تفعيل اللجنتين الفرعيتين الخاصتين بالسياسة والأمن، اللتين ترأسهما على التوالي مصر والجزائر مع تحديد المواضيع والمسائل التي تتكفل بها وتأطيرها، على أن تجتمع في أقرب الأجال الممكنة، مرحبين بمقترح مصر باستضافة الاجتماع القادم لوزراء خارجية دول الجوار الليبي في موعد يتم الاتفاق عليه لاحقا.

وأكد البيان الختامي لوزراء خارجية دول جوار ليبيا، الدور المحوري لألية دول الجوار في دعم المسار اللیبی برعاية أممية، وعلى أهمية التشاور في منتدى الحوار السياسي الليبي والعمل على التنسيق ما بين اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" ودول الجوار الليبي بشأن انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية لوضع آلية فعالة وعملية بين الجانب الليبي ودول الجوار.

ودعا وزراء خارجية دول الجوار الليبي في البيان الختامي للاجتماع - حصل الخليج 365 على نسخة منه - الذي اختتم أعماله مسا اليوم الثلاثاء في الجزائر العاصمة إلى ضرورة انسحاب كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة وفقا لقرار مجلس الأمن 2570 وعلى النحو المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، مؤكدين على الحاجة لإشراك دول الجوار بشكل كام في المحادثات أو المسارات التي يتم إطلاقها في هذا الصدد.

وشدد وزراء خارجية دول الجوار الليبي على ضرورة التنفيذ الفعلي للأولويات الرئيسية لخارطة الطريق المتفق عليها، من حيث إجراء الانتخابات في موعدها المقرر وفقا لقرار مجلس الأمن 2570 ومخرجات مؤتمر برلين 2 وخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، على أن تقوم المؤسسات الليبية المختصة بتمهيد الأرضية القانونية والدستورية لذلك، وانسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وانجاز المصالحة الوطنية.

وشدد على الأهمية القصوى لإنجاز مصالحة وطنية شاملة وذات مصداقية في إطار مساعي الاتحاد الإفريقي ودول الجوار الليبي، مرحبين بجهود فريق الاتحاد الإفريقي الرفيع المستوى المعني بليبيا ومفوضية الاتحاد الإفريقي من أجل تمهيد الطريق لعقد مؤتمر المصالحة الوطنية بين الليبيين بالتنسيق مع دول الجوار.