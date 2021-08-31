شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للترتيبات الأمنية فى السودان يعقد اجتماعه الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن المجلس الأعلى المشترك المسؤول عن الترتيبات الأمنية، المنصوص عليها في اتفاق جوبا لسلام السودان، عقد اجتماعه الأول، برئاسة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وقال الفريق سليمان صندل نائب رئيس اللجنة العسكرية العليا المشتركة للترتيبات الأمنية بمسار دارفور، إن الاجتماع حضره النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، ووزيري الدفاع الفريق ياسين ابراهيم ياسين، والداخلية الفريق أول شركة عز الدين الشيخ، ومدير عام المخابرات العامة الفريق جمال عبد المجيد، وقادة "حركات الكفاح المسلح"، وعدد من المسؤولين.

وأوضح صندل أن المجتمعين أكدوا أهمية برتوكول الترتيبات الأمنية وكذلك الإرادة السياسية الصادقة للمضي قدما ومواجهة التحديات بشكل جماعي حتى تُذلل كل الصعوبات.

واستعرض الاجتماع موقف الترتيبات الأمنية وآليات القيادة والسيطرة كما وقف على الترتيبات الإدارية التي قامت بها اللجنة العسكرية العليا المشتركة توطئة لانطلاق آليات القيادة والسيطرة بشكلها الجديد والمكتمل.

ووجه الاجتماع بضرورة الإسراع في أن تنتقل كل اللجان إلى مقار عملها بشكل فوري، وضرورة تشكيل الآلية العليا الخاصة بمعاجلة قضية الأسرى والمفقودين وتشكيل لجنة قانونية لذلك.