شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تحبط تهريب 29 طنا من القات و490 كليوجراما من الحشيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث الرسمي لحرس الحدود السعودي، العقيد مسفر القريني، إنه في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، فقد تمكّنت الدوريات البرية بمنطقتي جازان وعسير من إحباط محاولة تهريب (29) طنًّا من مادة القات المخدر، و(490) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

ووفق وكالة الأنباء السعودية، تمكّنت الدوريات البحرية بجازان وتبوك والمنطقة الشرقية من إحباط محاولات تهريب (1,526,952) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، منها (723,210) بمنطقة جازان، و(232,742) بمنطقة تبوك، و(571,000) بالمنطقة الشرقية وتم القبض على المتورطين في ذلك وعددهم (27) متهمًا.

وأوضح العقيد القريني أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكدًا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات.