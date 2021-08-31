شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية: انتهاء الموجة الثالثة لفيروس كورونا فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية وصول العراق إلى نهاية الموجة الثالثة من جائحة كورونا.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم وفقًا لقناة (السومرية نيوز) اليوم الثلاثاء إن وكيل وزارة الصحة أكد لمجلس الوزراء وصول العراق إلى نهاية الموجة الثالثة من كورونا، مبينا أن وكيل وزير الصحة دعا المؤسسات الحكومية إلى تقديم طلب فتح منافذ تلقيحية لتطعيم موظفيها.

وأضاف أن عمليات التلقيح في تصاعد كبير وتم افتتاح منافذ صغيرة بالمؤسسات الحكومية لتطعيم الموظفين.