المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تستنكر استهداف مطار أبها الدولي

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : عبرت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر “آركو” عن استنكارها لمحاولتي الاعتداء على مطار أبها الدولي بطائرتين مسيرتين والموجه إلى أعيان مدنية تتمتع بحماية القانون الدولي الإنساني طبقاً لما نصت اتفاقيات جنيف 1949 والبروتوكولات الملحقة بها 1977.

وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور صالح بن حمد التويجري أن تلك الممارسات العدائية المتكررة ضد المدنيين، فيها إصرار مسبق لإلحاق الضرر والأذى بأنفس بشرية تمارس أعمالها اليومية في مواقع مدنية يخدمون مرتاديها المدنيين، والسكان القاطنين بالقرب من تلك الأعيان المدنية.

وطالبت الأمانة العامة للمنظمة العربية المجالس والمنظمات الأممية بتحمل مسؤولياتها ومنع تكرر الاعتداءات المستهدفة للمدنيين.