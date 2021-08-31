شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الجزائر: دول الجوار الليبي لها دور لا يمكن الاستهانة به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، إن اجتماع الجزائر تأكيد للمجتمع الدولي أن لدول الجوار الليبي دورا لا يمكن الاستهانة به، وذلك خلال المؤتمر الصحفي لوزيري خارجية الجزائر وليبيا، بعد اختتام أعمال اجتماع دول الجوار الليبي في العاصمة الجزائرية.

وأضاف لعمامرة: "أكدنا في اجتماع الجزائر على أن حل الأزمة الليبية يعود بشكل حصري لليبيين".

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، إن اجتماع الجزائر كان ناجحا وحمل رسالة واضحة تؤكد على دعم الجهود الليبية في تحقيق استقرار ليبيا.

وتابعت المنقوش: "كل دول الجوار الليبي أبدت استعدادها الكامل للمساهمة في جهود استقرار ليبيا وتأمين الحدود المشتركة"، مردفة: "أعطينا أولوية في اجتماعاتنا لقضايا أمن الحدود والأمن الغذائي والتنمية في المنطقة".