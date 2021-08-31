شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: القيصومة وحفر الباطن سجلتا 47 ْ.. أعلى درجة حرارة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف المركز الوطني للأرصاد، مساء اليوم الثلاثاء، عن المدن التي سجلت أعلى درجة حرارة في المملكة.
وأوضح المركز أن القيصومة وحفر الباطن سجلتا 47 ْ كأعلى درجة حرارة في المملكة، ثم الرياض وينبع حيث سجلتا 46 ْ، بينما سجلت الأحساء 45.8 ْ ، والدمام 45.4 ْ ، والعلا ورفحاء وبريدة حيث سجلت كل منها 45 درجة مئوية.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جيزان وعسير تمتد إلى منطقة نجران ومرتفعات الباحة ومكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة، بينما يكون الطقس مستقر على باقي أجزاء المملكة.
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