"الكابينيت" الإسرائيلي يدعو لعقد جلسة عاجلة

دبي - محمود عبدالرازق - كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية المصغرة "الكابينيت" قررت الدعوة للانعقاد، بشكل عاجل وطارئ، وذلك علي خلفية التطورات العسكرية والسياسية التي تشهدها البلاد.

وأكدت الإذاعة العبرية أن الاجتماع الوزاري المصغر يأتي على خلفية لقاء وزير الدفاع الإسرائيلي، الجنرال بيني غانتس، مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) أول أمس، وكذلك على إثر عودة رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت من واشنطن، ولقائه بالمسؤولين في الإدارة الأمريكية، على رأسهم الرئيس جو بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن.

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