عُمان تشترط على القادمين من جميع دول العالم تلقي اللقاح

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان اللجنة: "تؤكد اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا أن قرار اشتراط تلقي اللقاح لدخول السلطنة يسري على القادمين من كل دول العالم وفق الضوابط الموضوعة".

© AFP 2021 / GIUSEPPE CACACE

وأضاف البيان "ستتابع اللجنة العليا مستجدات الوضع الوبائي في كل الدول وستتخذ القرارات المناسبة وفقا لتلك المستجدات".

يُذكر أن الحكومة العُمانية قررت في 19 أغسطس/ آب الجاري، رفع قيود الإغلاق الجزئي المفروض في السلطنة واعتماد مبدأ تلقي جرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، المعتمدة لديها، شرطا لدخول البلاد.

واشترطت اللجنة العليا لمكافحة كورونا تلقي أحد اللقاحات المعتمدة في السلطنة لدخول جميع الوحدات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص بما فيها المجمعات التجارية والمطاعم وغيرها من الأنشطة التجارية، وكذلك حضور الفعاليات الثقافية والرياضية وغيرها من الفعاليات الجماعية.