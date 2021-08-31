شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى ونواب طرابلس يبحثون حلول أزمات المدينة مع المسئولين عن الأمن والطاقة بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي بصفته عضوا بمجلس النواب في اجتماع لأعضاء مجلس النواب عن مدينة طرابلس لبحث الأوضاع الأمنية وتطوراتها في المدينة بحضور النواب نقولا نحاس وعلي درويش وسمير الجسر ومحمد عبد اللطيف كبارة وفيصل كرامي.

وقال النائب سمير الجسر ان الاجتماع تناول الوضع الأمني حيث استمعوا إلى شرح لممثلي كافة الاجهزة الأمنية للإطلاع على التطورات، مشددا على ضرورة بسط الامن بشكل حازم عبر التدابير المعتادة ووتنفيذ اجراءات استباقية لتدارك الأمور.

وأضاف أن النواب أشادوا بالتدابير التي اتخذت الأسبوع الماضي والتي وفرت اجواء من الهدوء والمعالجات المطلوبة، مشددين على ضرورة ان يعقد اجتماع دوري لمجلس الأمن الفرعي لمتابعة الأمور وتدارك اي خلل أمني قبل تفاقمه.

وأوضح أن الإجتماع تناول أيضا موضوع الطاقة، حيث التقى النواب مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان الدكتور كمال حايك الذي عرض واقع المؤسسة على صعيد الانتاج اولا نتيجة مشاكل التمويل والصيانة.

كما عرض مدير كهرباء لبنان الخطة الموضوعة لزيادة ساعات التغذية لتصل الى ثماني ساعات، مشددا على ضرورة ان يكون التوزيع عادلا وان تحصل مدينة طرابلس وجوارها على حقها من التغذية.

وأكد الجسر أن النواب اجتمعوا أيضا بمدير المديرية العامة للنفط، شددوا على وجوب انتظام عملية التوزيع وزيادة حصة مدينة طرابلس بنسبة 30 بالمائة وإعطاء الأولوية للأفران والمولدات الكهربائية التي تغذي الاحياء والمستشفيات ومنشآت المياه التي يتم تشغيل بعضها عبر المولدات.

وكانت مدينة طرابلس قد شهدت عددا من الاضطرابات وأعمال العنف خلال الفترة الماضية نتيجة النقص الحاد في الوقود وتردي الأوضاع المعيشية والصحية والأمنية في المنطقة.