شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: تدمير منصة إطلاق الطائرات المفخخة التي استخدمت لاستهداف مطار أبها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن تحالف دعم الشرعية، تدمير منصة متحركة لإطلاق الطائرات المسيّرة المفخخة من العاصمة اليمنية صنعاء ومنصة الإطلاق التي استخدمت في المحاولتين العدائية لاستهداف مطار أبها الدولي.

وأوضح التحالف أن عملية الاستهداف نُفذت أثناء التجهيز لعملية عدائية بطائرة مسيرة مفخخة وشيكة وشملت القضاء على العناصر الإرهابية المسؤولة عن عمليات الإطلاق.

يذكر أن تحالف دعم الشرعية، أعلن في وقت سابق، أن الدفاعات السعودية اعترضت مسيّرة مفخخة ثانية حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي.

وشدد تحالف دعم الشرعية على أن الاعتداء الثاني على مطار أبها الدولي من قبل الحوثي خلال 24 ساعة يمثل جريمة حرب.