شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تحذر من التعدي على «الخطوط الحديدية» وتوضح كيف يسبب خسائر اقتصادية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة التجارة أن التعدي على الخطوط الحديدية يضر بالحركة التجارية ونقل المنتجات والسلع والبضائع، ويسبب خسائر اقتصادية.

وأوضحت الوزارة إلى أن الإنسان الطبيعي هو من يلتزم بالقوانين وإرشادات السلامة، ويبتعد عن الخطوط الحديدية، وذلك أمان له ولاقتصاد الوطن.

وكانت الخطوط الحديدية قد حذرت من التعدي على السياج الذي يمنع من المرور على السكك الحديدية، وأوضحت أن ذلك يعد جريمة.