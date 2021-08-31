شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله بليحق: البرلمان الليبى يناقش توزيع الدوائر الانتخابية والمقاعد بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبى عبد الله بليحق، الثلاثاء، انطلاق أعمال جلسة مغلقة للبرلمان برئاسة المستشار عقيلة صالح رئيس المجلس وبحضور النائب الأول فوزي النويري حيث نوقش ملف توزيع الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد بها.

إلى ذلك، بحث وكيل وزارة الخارجية الليبية لشؤون التعاون الدولى والمنظمات، عمر كتى، مع منسقة البعثة الأممية للشؤون الإنسانية، جورجيت جانيون، إجراءات تنظيم عمل المنظمات الدولية فى ليبيا.

واستعرض الجانبان - وفقا لبوابة "أفريقيا" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، مخرجات عمل اللجنة الفنية لتنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا، والمنشأة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 116، والإجراءات القانونية لتنظيم عمل المنظمات الحكومية وغير الحكومية داخل الأراضي الليبية.

كما تطرق اللقاء لمناقشة منشور رئيس الوزراء رقم 10 لسنة 2021 بشأن عدم التعامل مع أي جهة وطنية ليبية عامة أو التواصل مع أي جهة خارجية إلا عن طريق القناة الرسمية الوحيدة للدولة الليبية وهي وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

على جانب آخر، أعرب المجلس الرئاسى الليبى عن أمله فى دعم دول الجوار المبادرة الليبية، لاستضافة مؤتمر دولى لتفعيل مبادرة استقرار ليبيا وفق المقررات الدولية والأممية.