شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله بليحق: البرلمان الليبى يناقش توزيع الدوائر الانتخابية والمقاعد بها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبى عبد الله بليحق، الثلاثاء، انطلاق أعمال جلسة مغلقة للبرلمان برئاسة المستشار عقيلة صالح رئيس المجلس وبحضور النائب الأول فوزي النويري حيث نوقش ملف توزيع الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد بها.
إلى ذلك، بحث وكيل وزارة الخارجية الليبية لشؤون التعاون الدولى والمنظمات، عمر كتى، مع منسقة البعثة الأممية للشؤون الإنسانية، جورجيت جانيون، إجراءات تنظيم عمل المنظمات الدولية فى ليبيا.
واستعرض الجانبان - وفقا لبوابة "أفريقيا" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، مخرجات عمل اللجنة الفنية لتنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا، والمنشأة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 116، والإجراءات القانونية لتنظيم عمل المنظمات الحكومية وغير الحكومية داخل الأراضي الليبية.
كما تطرق اللقاء لمناقشة منشور رئيس الوزراء رقم 10 لسنة 2021 بشأن عدم التعامل مع أي جهة وطنية ليبية عامة أو التواصل مع أي جهة خارجية إلا عن طريق القناة الرسمية الوحيدة للدولة الليبية وهي وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
على جانب آخر، أعرب المجلس الرئاسى الليبى عن أمله فى دعم دول الجوار المبادرة الليبية، لاستضافة مؤتمر دولى لتفعيل مبادرة استقرار ليبيا وفق المقررات الدولية والأممية.
وأوضحت المتحدثة الرسمية للمجلس الرئاسى الليبى نجوى وهيبة في تصريح ، اليوم الثلاثاء، وأوردته بوابة أفريقيا، أن المجلس يثمن الجهود الدبلوماسية الجزائرية الداعمة للاستقرار الأمني والسياسي في البلاد، والتي جاءت تتويجاً للقاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون.
وأضافت أن المجلس يؤكد في إطار انعقاد المؤتمر الوزاري التشاوري لدول جوار ليبيا الذي تستضيفه الجزائر، على ضرورة توحيد الرؤى في الملفات المشتركة والتنسيق مع دول الجوار المشاركة في الاجتماع من أجل دعم الاستقرار واستدامة السلام في البلاد وتنفيذ قرارات مجلس الأمن وفق مقررات مؤتمري برلين 1 و 2 .
وأشارت أن نجاح الجهود الدبلوماسية التي يقودها المجلس الرئاسي والتي تمثلت أيضاً في زيارة عضوا المجلس إلى الجزائر، في يونيو الماضي أثمرت عن هذا الاجتماع الوزاري المهم والذي يأتي تتويجاً لمشاورات ومباحثات، قام بها مع جميع الأطراف المحلية والدولية بهدف العبور بليبيا إلى شاطئ الآمان وصولاً لتحقيق السلام في البلاد.