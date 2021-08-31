شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدعو لعقد أول اجتماع للجنة المعنية بتنفيذ اتفاقية نقل الركاب على الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة النقل والسياحة) إلى عقد الاجتماع الأول للجنة الفنية المشرفة على تنفيذ الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، في مقر الأمانة العامة للجامعة "حضوريا " يومي 12 - 13 سبتمبر المقبل.

وقالت مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية الوزير مفوض دكتورة دينا الظاهر في تصريح اليوم الثلاثاء إن الهدف من الاجتماع تفعيل الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها والتي اعتمدها مجلس وزراء النقل العرب في 24 نوفمبر 2004، وأقرها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية يوم 6 سبتمبر 2006 .

وأضافت الظاهر"أن هذه الاتفاقية تأتي تحقيقاً لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية من وجوب قيام تعاون وثيق فيما بين الدول العربية في الشؤون الاقتصادية والمالية، كما تهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع السياحة العربية بين الدول العربية وإزالة القيود ومعوقات النقل الدولي للركاب عبر الطرق بين الدول العربية، ويأتي ذلك رغبة في تعزيز وتنمية الروابط الاجتماعية والاقتصادية".