شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تتوقع: هطول أمطار أعلى من المعدل الطبيعي على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته الفصلية لخريف هذا العام 1443ه على جميع مناطق المملكة.

وأشار في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إلى احتمالية هطول الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة، فيما عدا بعض المناطق والتي يتوقع بأن تكون أعلى من المعدل مثل : الرياض والأجزاء الساحلية من منطقة تبوك و المدينة المنورة و الشرقية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جيزان وعسير تمتد إلى منطقة نجران ومرتفعات الباحة ومكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة، بينما يكون الطقس مستقر على باقي أجزاء المملكة.