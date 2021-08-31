شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكنني امتلاك سيارة دون رخصة قيادة؟.. «المرور» يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي، إمكانية شراء سيارة دون وجود رخصة قيادة لمالكها. وتلقى حساب المرور السعودي على “تويتر” تساؤلاً من مواطنة قالت فيه: “هل استطيع امتلك سيارة بدون رخصة؟”.

ورد الحساب بقوله: “لتسجيل اي مركبة يلزم تسجيل مستخدم فعلي لديه رخصة قيادة اذا كان مالك المركبة ليس لديه ذلك”.

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