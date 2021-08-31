شكرا لقرائتكم خبر عن الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن 150 وظيفة للجنسين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، عن توفر 150 فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات لحملة الثانوية العامة فما فوق بعدة مجالات وظيفية للعمل في (الدمام، المدينة المنورة، الرياض، الأحساء، نجران، القصيم)، وذلك وفقاً للتفاصيل الآتية.

المجالات الوظيفية:

1- وظائف إدارية.

2- وظائف صحية وطبية.

3- وظائف فنية.

أماكن العمل:

– الرياض.

– المدينة المنورة.

– القصيم.

– الدمام.

– الأحساء.

– نجران.

حالة التقديم:

– مُتاح الآن ويتم تحديث الوظائف بشكل مستمر ونشر احدث الفرص الوظيفية عبر بوابة التوظيف على موقع الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.

ملاحظات عامة:

1 – في حال طلب تسجيل الدخول أو التسجيل لمستخدم (جديد) سوف يتم تحويل المقدم الى مركز النفاذ الوطني الموحد (نفاذ) ,ويجب على المتقدم استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بنظام أبشر.

2 – في حال عدم توفر الخبرة للوظيفة المتقدم لها فإنه قد يتم إلحاق المتقدم ببرنامج تدريبي متخصص حسب الإمكانية والشروط.

التقديم:

وأشارت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).