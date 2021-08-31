شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تتوقع درجات حرارة تلامس 50 مئوية بعدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقّع المركز الوطني للأرصاد، استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة على معظم مناطق المملكة، خاصة السواحل الشرقية ومنطقتَي تبوك والمدينة المنوّرة.

ومن المتوقع، وفقا لـ”الإخبارية”، أن تلامس درجات الحرارة على مناطق شرق ينبع حتى تبوك الخمسين مئوية، متأثرة برياح شرقية وجنوبية شرقية حارة وجافة تؤثر في هذه المناطق بالمملكة مع توقعات بأن تنكسر الموجة الحارة إلى 48 درجة مئوية بعد الظهيرة اليوم، بمشيئة الله.

وتشمل توقعات الأرصاد أجواء حارة إلى شديدة الحرارة على أقصى المناطق الشمالية إلى الشمالية الشرقية من البلاد، وقد تصل درجات الحرارة فيها إلى 47 درجة مئوية، فيما تبقى الأجواء مستقرة على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية مع ظهور السحب الركامية الرعدية على مرتفعات جازان وعسير.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جيزان وعسير تمتد إلى منطقة نجران ومرتفعات الباحة ومكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة، بينما يكون الطقس مستقر على باقي أجزاء المملكة.